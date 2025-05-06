Принцесса Марокко ознакомилась с Международным центром мугама

Находящаяся с визитом в Азербайджане принцесса Королевства Марокко Лалла Хасна 6 мая ознакомилась с Международным центром мугама.

Как передает Day.Az, гостье была предоставлена подробная информация о Центре.

Было отмечено, что этот Центр был построен по инициативе Первого вице-президента Азербайджанской Республики, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой и имеет особое значение среди проектов, реализуемых Фондом в целях сохранения наших национальных духовных ценностей и их широкой пропаганды в мире.

Говорилось о том, что 6 апреля 2005 года Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение о создании в Баку Международного центра мугама. Международный центр мугама представляет собой трехэтажное здание общей площадью 7,5 тыс. квадратных метров. Форма здания напоминает части тара - одного из древних музыкальных инструментов Азербайджана. Сданный в пользование 27 декабря 2008 года Международный центр мугама располагает концертным залом на 350 мест, клубом, рестораном на 80 мест, классными комнатами, студией звукозаписи.

Принцесса Марокко также была проинформирована о национальных музыкальных инструментах, представленных в экспозиции в фойе Международного центра мугама.

Затем была представлена концертная программа.

На концерте прозвучали уникальные образцы азербайджанского искусства мугама, демонстрирующие богатство и художественно-эстетическую ценность национальной музыки Азербайджана.

Ознакомление с Международным центром мугама произвело на гостью приятное впечатление.