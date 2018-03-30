Саргсяновский режим как зараза: еще один пример безнравственности

Сегодня для Сержа Саргсяна главной задачей является всеми способами удержать власть. Ибо, он прекрасно понимает, что уход из власти чреват не только лишением награбленного, но и потерей свободы не только его, но всего многичесленного "карабахского клана". Его методика хорошо известна, он не придумал ничего нового.

Грубые фальсифицирования выборов, референдумов, соцопросов - лишь малая часть творимых безобразий в Армении. Цинизм, возведенный на государственный уровень, оборачивается жестким подавлением несогласных с его политикой. Любое несогласие с бандитской политикой саргсяновской власти, малейшее проявление народных протестов сопровождается незаконными арестами активных участников общественного возмущения.

Даже прихвостни саргсяновского режима обнаглели до такой степени, что уже, ничуть не смущаясь, ставят себя выше закона и нравственности. Они демонстрируют это без всякой маскировки, публично и громогласно.

К примеру, делающий деньги на всем министр здравоохранения Армении Левон Алтунян продолжает завоевывать новые рубежи.

Как пишут армянские СМИ, теперь уже в этих обновляющихся рубежах прейскурант имеет не только жизнь человека, но и память о нем. Сотрудники же здравоохранительных учреждений настолько воодушевлены поддержкой своего министра, что уже не хотят останавливаться ни перед чем.

Вчера был зафиксирован некрасивый и печальный случай в морге, находящемся в ведении республиканского медицинского центра "Армения". Утром родные пришли забрать тело покойной пожилой женщины, но сотрудники морга отказались отдать его, требуя перевезти покойную только в гробу, который выдают они.

"Мы пришли рано утром, чтобы забрать покойную. За анатомирование потребовали 95.000 драмов, что обычно стоит половину, а гроб мы принесли с собой. Когда узнали, что мы хотим забрать в нашем гробу, возмутились и создали напряженную ситуацию. Нам показали имеющийся у них гроб, который был точно такой, как наш. Но если мы заплатили за него 35.000 драмов, то здесь посчитали за 65.000", - рассказал родственник покойной армянским СМИ.

Ну чтот тут сказать.. Скажем лишь, что потеря нравственности и стыда именно так и бывает: понемногу, капля по капле. То, что вчера могло считаться позором, сегодня стало вполне естественным в Армении, настолько естественным, что работники морга даже удивились и возмутились, почему родственники умершей без слов и покорно не выполняют их требование. И только один человек не возмущается и не удивляется. Это саргсяновский министр Левон Алтунян. У него на это нет времени. Он считает деньги. Они ни на что другое не способны ...

Садиг Ахмедов