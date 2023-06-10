Блогер забрался в вольер к аллигатору на глазах у посетителей парка развлечений

Посетитель парка развлечений "Буш Гарденс" в американском городе Тампа, штат Флорида, на глазах у очевидцев забрался в загон к аллигаторам и попал на видео. Об этом сообщает WTVT.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, на записи, которую сделал другой посетитель Ник Рейд, видно, как мужчина перелез через два забора и оказался в вольере с аллигаторами. По словам Рейда, нарушитель ведет блог и подобрался к рептилиям, чтобы снять видео с ними. "Он вызвал огромное возмущение, приблизившись к аллигатору на расстояние около полутора метров", - заявил очевидец. На сделанной им записи слышно, как другие посетители парка кричат блогеру, что это очень опасно.

Травм мужчина не получил, однако на его действия отреагировали сотрудники парка. "Мы не потерпим такого явного пренебрежения нашими правилами безопасности и работаем над этим вопросом с правоохранительными органами. Безопасность и благополучие наших гостей, сотрудников и животных остаются для нас приоритетом", - заявили в "Буш Гарденс".