Мать Гарри Стайлса защитила сына после нападок фанатов
Мать британского певца Гарри Стайлса Энн Твист защитила сына после нападок фанатов, не оценивших его кардинальную смену имиджа. Соответствующие сторис появились на ее странице в Instagram.
54-летняя женщина опубликовала скриншоты заголовков из материалов СМИ, в которых говорится, что новая прическа исполнителя смутила его поклонников - музыкант побрился налысо, отказавшись от своих объемных кудрей. "Мир рухнул", - писали многочисленные юзеры в социальных сетях.
"Гарри всегда выступал за доброту и принятие людей такими, какие они есть. Забавно видеть, сколько негатива вылилось на него из-за обычной стрижки. Давайте перестанем плодить эти заголовки. К тому же это просто волосы, и он отрастит их, если захочет!" - высказалась Твист в публикации.
Пользователи сети поддержали мнение матери Стайлса в многочисленных комментариях. "Так держать, Энн", - отмечали фанаты.
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