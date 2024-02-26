Облысевшая блогерша раскрыла простой способ отрастить волосы

Облысевшая блогерша Соня Хуссейн раскрыла простой способ отрастить волосы в домашних условиях. Соответствующей информацией она поделилась в своем TikTok.

Инфлюэнсерша с никнеймом @soniahussain25 рассказала, что страдала от того, что ее волосы выпадают клочьями, и не знала причину недуга. После обследования выяснилось, что в крови девушки не хватает железа. "Если у вас выпадают волосы, вам нужно проконсультироваться с врачом и сдать анализы", - подчеркнула она.

Помимо витаминов, Хуссейн выделила для себя действенное домашнее средство. Она посоветовала смешать кокосовое, миндальное, касторовое масла и масло черного тмина. Затем, по ее словам, полученное средство необходимо дважды в неделю наносить на кожу головы и смывать через несколько часов.

Подписчики оценили совет юзерши в комментариях под постом. "Большое спасибо, что поделились этим с нами!", "Работает как по волшебству", "Я смешала все эти масла и раз в месяц использую маску для волос из яичного йогурта и меда", "Этот способ творит чудеса", - высказались они.

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