В Дубае арестовали популярного стримера с миллионной аудиторией

Популярный американский стример n3on был задержан в Дубае из-за незаконной съемки. Как передает Day.Az, об этом сообщает портал Dexerto со ссылкой на источники.

По слухам, n3on был задержан и уже приговорен к одному году тюремного заключения в ОАЭ за незаконные съемки в парке. Однако источники Dexerto утверждают, что блогеру еще не вынесли приговор.

Девушка стримера Сэм Фрэнк пока не комментировала ситуацию. Она написала на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter): "Я пока не могу ничего рассказывать, но когда я смогу, вы, ребята, узнаете первыми".

Другой популярный стример Адин Росс, который также находится в Дубае, заявил, что пытался помочь n3on и перепробовал все варианты, но у него ничего не вышло. Никаких других подробностей о задержании n3on не сообщается. Какие обвинения были выдвинуты блогеру и какое наказание ему грозит, не уточняется.

Американский стример n3on известен своими трансляциями на Kick, Twitch и YouTube, где у него более 1 миллиона подписчиков. Он не выходил в эфир на своих платформах с 7 апреля.

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