Мужчина придумал необычный способ проучить шумного соседа

Пользователь Reddit с ником bubblyloops рассказал о необычном способе, который он придумал, чтобы проучить шумного соседа. Комментаторы оценили изобретательность мужчины.

"Мой сосед постоянно шумит. Он громко включает музыку, играет в видеоигры. (...) Мне пришлось отодвинуть кровать от стены, потому что я не мог спать по ночам из-за шума и вибрации", - пожаловался автор поста. Мужчина уточнил, что сосед получил предупреждение о превышении им допустимого уровня шума, однако ничего не поменялось.

"Я был сыт этим по горло, и тогда у меня возникла идея. Каждый раз, когда сосед начинал шуметь, я брал массажный пистолет, включал его на полную мощность и прислонял к стене", - написал он. По словам мужчины, он включал пистолет на 20-30 минут. В результате его сосед стал вести себя тише.

Пользователи похвалили способ мести мужчины. "Потрясающе!", "Здорово, что он понял намек благодаря массажному пистолету", - отреагировали на его историю комментаторы. "Полагаю, что вы сделали ему неправильный массаж!" - поиронизировал еще один участник обсуждения.

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