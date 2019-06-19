Самый популярный юмористический проект Украины - "Ліга Сміху" - начал свою деятельность в Азербайджане. В Государственном академическом национальном драматическом театре в минувший уик-энд состоялось официальное открытие азербайджанской "Лiгi Смiху" (Лиги Смеха), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

На открытии вечера руководитель и ведущий азербайджанской Лiгi Смiху" , капитан команды "Как по маслу" Джавид Шахбазбеков поприветствовал гостей и команды, пожелав им успехов. Напомним, что команда "Как по маслу" - первая азербайджанская команда, которая выступила в телепроекте "Ліга Сміху".

Специально на открытие приехал генеральный продюсер "Лиги смеха" Наум Баруля и пожелал Азербайджанской Лиге смеха множество зрителей и позитивных эмоций, ярких впечатлений и процветания. В зале среди гостей были руководитель Грузинской Лиги смеха Ника Махвиладзе, легендарные КВН-щики команды "Парни из Баку", чемпионы XX века Бахрам Багирзаде, Таир Иманов, Азер Мамедзаде и Яна Никитина, а также актер Самир Алескеров, композитор Севиндж Агасиева, телеведущий Шахрияр Абилов, радиоведущий Руслан Зейнал и другие. На открытии с яркими номерами выступила одна из самых популярных юмористических команд Украины - "Ветераны Космических Войск".

В фестивале приняли участие 15 команд, 10 из которых между собой распределили звездные тренеры проекта. Среди тренеров были танцовщица и актриса Оксана Расулова, актер и шоумен Азер Бахшалиев, фронтмен команды "Как по маслу" Самандар Рзаев и DJ China. Одно из тренерских мест, по правилам игры, также занял тренер-джокер, который на протяжении сезона будет меняться каждую игру. На первой игре им стал актёр и сценарист Алекпер Алиев.

Команды были распределены следующим образом.

Оксана Расулова - "Necə lazımdı" и "Парк Наримановского периода";

Самандар Рзаев - "Сильвестер в столовой" и "Gənclik";

Азер Бахшалиев - "Juqy Jiqule" и "Kirpi";

Dj China - "Джек Лондон" и "Трио Троя";

Алекпер Алиев - "Şəhər uşaqları" и "Karl Marksın Kruqu".

Генеральный спонсор - торговая марка Final Oil, организационная поддержка - Главное управление культуры города Баку.

Информационная поддержка - ITV, Trend.az, Day.Az, Milli.az.

Лига Смеха (укр. Ліга Сміху) - украинское телевизионное юмористическое шоу, телевизионные юмористические игры, в которых команды различных коллективов (учебных заведений, вузов, предприятий, городов и т. д.) соревнуются в юмористических ответах на заданные вопросы, импровизациях на заданные темы, разыгрывании заранее заготовленных сцен и т.д. Выступление команд оценивает жюри, которые по совместительству являются и тренерами этих команд. Команды, которые набирают одинаковое количество балов, соревнуются в специальном юмористическом баттле, где за право выживание в проекте им нужно быть смешнее и ярче соперника.

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