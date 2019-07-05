Актриса и певица Дженнифер Лопес собирается вернуться в Россию, чтобы дать концерт в честь своего юбилея.

"Это весело вернуться сюда, потому что прошли годы , удивительно, сколько их прошло, дети , которым было 4 года, теперь одиннадцатилетние, так что - семь лет. Это так вдохновляет... и я изменилась и тоже повзрослела, многое поменялось", - рассказала поп-дива.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, певица также задумалась над тем, чтобы выбрать для разогрева российские молодые коллективы, однако, по ее словам, в тур поехала с ней ее команда.

"Сейчас со мной в тур поехала команда "Мир танца", надеюсь, они и дальше поедут с нами, потому что они удивительные", - подчеркнула Лопес.

Лопес раскрыла секрет своей молодости и энергии (несмотря на приближающийся 50-летний юбилей).

"Не знаю, есть ли тут секреты, это просто здоровый образ жизни, нужно самой заботиться о себе. Я вспоминаю, что с юных лет избегала прямых солнечных лучей, не злоупотребляла алкоголем и курением. Так и не привязалась ни к чему такому, и это сослужило мне хорошую службу в этой части моей жизни", - отметила певица.

Звезда пригласила всех россиян прийти на ее концерт, который состоится 4 августа на стадионе "Динамо".

В последний раз Лопес приезжала в Россию в 2012 году, где давала свои сольные концерты.

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