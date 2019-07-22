Легендарная голливудская актриса Шэрон Стоун, которая украсила обложку издания Editorialist Magazine, впервые рассказала об инсульте. В начале 2000-х звезда столкнулась лицом к лицу со страшным недугом, который чуть было не лишил ее жизни.

Подробностями пережитого Шэрон Стоун поделилась в интервью изданию Variety, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня. Она рассказала, что врачи не сразу заметили проблему.

"Я попала в больницу только на третий или четвертый день после инсульта. Большинство людей до того момента умирают. Но на ангиограмме врачи не увидели сосуд, который лопнул, и собирались отправить меня домой, считая, что я их просто разыгрываю", - поведала актриса.

Затем актрисе диагностировали кровоизлияние в мозг и срочно провели операцию.

После этого Шэрон было сложно вернуться к обычной жизни. Она заново училась ходить и говорить. "У меня был один шанс на миллион. И потом еще целый месяц врачи не давали гарантий, буду я жить или нет. Мне пришлось снова учиться ходить, слышать, писать, говорить. Потом я еще долгое время думала, что умираю. Даже после того, как вернулась домой. Я не смогла сохранить опеку над своим сыном и не имела возможности работать. Мне даже пришлось заложить свой дом", - добавила она.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!