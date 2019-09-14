Российский певец Филипп Киркоров разместил в сториз инстаграма совместную фотографию с актрисой Анастасией Заворотнюк, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Сториз в поддержку Анастасии Заворотнюк в инстаграме Филиппа Киркорова

"Настя, держись!", - написал Киркоров.

СМИ писали о том, что Анастасия Заворотнюк находится в реанимации в одной из больниц Москвы в тяжелом состоянии. Родственники не комментируют ситуацию.

Тем не менее, близкие и друзья поддерживают ее. Ранее слова поддержки высказали Дмитрий Дибров и Иосиф Пригожин.



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