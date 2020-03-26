https://news.day.az/showbiz/1216274.html Футболист "Ювентуса" попросил спеть песню азербайджанской исполнительницы - ФОТО
Футболист "Ювентуса" попросил спеть песню азербайджанской исполнительницы - ФОТО
Боснийский футболист, полузащитник итальянского клуба "Ювентус" и сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич попросил турецкую певицу в прямом эфире в Инстаграм исполнить песню азербайджанской исполнительницы Нахиды Бабашлы.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, 29-летний футболист подключился к прямому эфиру в Инстаграм Зейнеп Бастык. Песня, которая называется "Benim Hikayem" ("Mənim Hekayəm"), стала одной из самых популярных на турецком языке.
Футболист написал: "Bu hikayede yanan ben oldum" (В этой истории сгорел я), и попросил певицу исполнить эту песню.
Н. Гасымова
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре