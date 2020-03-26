Футболист "Ювентуса" попросил спеть песню азербайджанской исполнительницы

Боснийский футболист, полузащитник итальянского клуба "Ювентус" и сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич попросил турецкую певицу в прямом эфире в Инстаграм исполнить песню азербайджанской исполнительницы Нахиды Бабашлы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, 29-летний футболист подключился к прямому эфиру в Инстаграм Зейнеп Бастык. Песня, которая называется "Benim Hikayem" ("Mənim Hekayəm"), стала одной из самых популярных на турецком языке.

Футболист написал: "Bu hikayede yanan ben oldum" (В этой истории сгорел я), и попросил певицу исполнить эту песню.

Н. Гасымова