https://news.day.az/showbiz/1258322.html Известная британская группа выступит в Баку
Известная британская группа выступит в Баку
Британская группа Hurts в 2021 году выступит в Баку в рамках гастрольного тура в поддержку нового альбома Faith, сообщает Trend Life со ссылкой на официальный сайт коллектива, передает Day.Az.
Концерт группы запланирован на 11 февраля 2021 года.
Группа Hurts основана в 2009 году в Манчестере Тео Хатчкрафтом и Адамом Андерсоном. Их первые два альбома - Happiness и Exile, попали в десятку лучших альбомов в Великобритании, Германии, Австрии, Швейцарии, Польше и Финляндии.
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