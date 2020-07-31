Известная британская группа выступит в Баку

Британская группа Hurts в 2021 году выступит в Баку в рамках гастрольного тура в поддержку нового альбома Faith, сообщает Trend Life со ссылкой на официальный сайт коллектива, передает Day.Az.

Концерт группы запланирован на 11 февраля 2021 года.

Группа Hurts основана в 2009 году в Манчестере Тео Хатчкрафтом и Адамом Андерсоном. Их первые два альбома - Happiness и Exile, попали в десятку лучших альбомов в Великобритании, Германии, Австрии, Швейцарии, Польше и Финляндии.