Модель осталась парализованной из-за последствий аллергии и получила миллионы долларов

Модель осталась парализованной из-за аллергической реакции на выпечку, в результате чего ей выплатили десятки миллионов долларов спустя восемь лет после трагедии, сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Известно, что в 2013 году американка Шантель Джакалоне (Chantel Giacalone) получила анафилактический шок и повреждение левого полушария мозга из-за внезапной аллергической реакции на крендель с арахисовым маслом. Модель обратилась за помощью в службу скорой помощи MedicWest. По словам адвоката пострадавшей, ни один из двух медиков, присутствовавших в тот день, не стал внутривенно вводить ей адреналин, несмотря на то, что это необходимая мера при подобной реакции организма.

Суд присяжных в Лас-Вегасе пришел к выводу, что героиня материала осталась парализованной на всю жизнь из-за ошибки сотрудников MedicWest. В качестве компенсации семье Джакалоне выплатили почти 30 млн долларов.

По информации издания, на данный момент пострадавшей 35 лет. Поскольку у нее парализованы конечности, ее необходимо кормить через зонд. Родители обеспечивают Джакалоне круглосуточный уход. Они сказали, что будут тратить полученные средства на поддержание жизни дочери и на новый дом, который будет оборудован необходимыми удобствами.