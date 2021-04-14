Представлена новая версия песни Самиры Эфенди на «Евровидении-2021»

Участница "Евровидения-2021" от Азербайджана Самира Эфенди (сценический псевдоним Efendi) представила новую версию конкурсной песни Mata Hari, сообщает Day.Az. Также презентован видеоклип на новый формат композиции.

В новой версии Mata Hari звучит в медленном лирическом формате (баллада).

Напомним, что Mata Hari написана и спродюсирована голландским трио: Эми ван дер Велом, Люком ван Бирсом и Тони Корнелиссеном.

В композиции звучат национальные азербайджанские музыкальные инструменты - зурна и нагара, а также этнические мотивы на основе мелодии азербайджанского народного танца "Яллы". Наряду с этим звучит фраза на азербайджанском языке: "Yalan da mən, yanan da mən, yaman da mən".

Международный песенный конкурс "Евровидение-2021" пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме (Нидерланды). Отметим, что конкурс "Евровидение-2020", запланированный на 12-16 мая 2020 года, был отменен из-за пандемии коронавируса. Самира Эфенди на конкурсе должна была выступать с песней Cleopatra. Позже организаторы сообщили, что страны-участницы по своему усмотрению могут заменить или оставить своих представителей на конкурсе в 2021 году, однако выступать они должны будут уже с новыми композициями. На "Евровидении-2021" Самира Эфенди выступит с песней Mata Hari во второй части первого полуфинала конкурса под номером 14.