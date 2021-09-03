Ивлеева рассказала о тяжелом детстве

Российская блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева заявила, что уже в раннем возрасте взяла ответственность за свою жизнь. О тяжелом детстве знаменитость рассказала в интервью порталу "Собака.ру", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Телеведущая отметила, что выросла в деревне Разметелево Всеволожского района Ленинградской области. "Все, что касается моей семьи, - пример того, как я бы не хотела жить. <...> С ранних лет мне пришлось принять ответственность: родители работали, а я воспитывала младшего брата. Так что мое детство на этом резко обрывается", - поделилась Ивлеева.

По словам блогерши, никто из взрослых не вел с ней беседы и не передавал ей жизненный опыт, так как у них не было на это времени. "Но за это их нельзя винить - в 1990-е схема выживания была другой", - уточнила Ивлеева. Телеведущая добавила, что благодарна семье за то, что "трудности выковали у нее железный характер", благодаря которому она стала "пуленепробиваемым человеком, которого сложно чем-то задеть или ранить".