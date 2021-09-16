https://news.day.az/showbiz/1380782.html Нигяр Джамал продемонстрировала отличную физическую форму - ВИДЕО
Нигяр Джамал продемонстрировала отличную физическую форму - ВИДЕО
Очаровательная певица Нигяр Джамал, подарившая Азербайджану в 2011 году победу на "Евровидении", вновь восхитила зрителей.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на oxu.az.
Она поделилась видео, на котором активно занимается спортом.
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