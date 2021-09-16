Нигяр Джамал продемонстрировала отличную физическую форму

Очаровательная певица Нигяр Джамал, подарившая Азербайджану в 2011 году победу на "Евровидении", вновь восхитила зрителей.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на oxu.az.

Она поделилась видео, на котором активно занимается спортом.