Николас Кейдж объяснил, почему никогда не уйдет на пенсию

Американский актер Николас Кейдж заявил, что не собирается заканчивать карьеру и уходить на пенсию, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В беседе с Entertainment Weekly он ответил на вопрос, не нужен ли ему отдых после выхода нового фильма "Узники страны призраков".

"Нет, этого не будет. Я чувствую себя здоровым, когда работаю. Мне нужно место для самовыражения, оно есть в кино. Поэтому я никогда не уйду на пенсию", - сказал Кейдж.

Разговор об отдыхе и пенсии зашел после того, как 57-летний актер рассказал о поддержании формы, а также интереса к работе.