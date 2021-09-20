Стал известен заработок Наташи Королевой на внебрачной дочери

Певица Наташа Королева в эфире шоу "Секрет на миллион" на телеканале НТВ рассказала, сколько ей заплатили за внебрачную дочь, которую выносила суррогатная мать. Артистка стала донором генетического материала для процедуры суррогатного материнства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ребенку сейчас два года, девочка живет со своим отцом в Сан-Франциско, США.

"Когда он сообщил мне о рождении дочери, то был вне себя от радости. Хотел подарить кольцо, но я отказалась", - сказала исполнительница.

По словам артистки, отец ребенка дал ей примерно 50 биткоинов.

Ранее Королева рассказала, что у нее есть дочь, которую родила суррогатная мать. Сообщалось, что шоумен Сергей Глушко, муж певицы, не знал о том, что у его жены имеется еще один ребенок.

По словам Королевой, речь идет о дочери от другого мужчины. Как заявила исполнительница, он является ее очень хорошим другом из Киева, который переехал в США и достиг успехов в IT-индустрии.

В дальнейшем Глушко заявил, что поражен новостью о рождении у его супруги внебрачной дочери.