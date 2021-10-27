Опубликовано последнее фото Галины Хатчинс, которую застрелил Болдуин

Осветитель Сергей Светной опубликовал в Facebook последнюю прижизненную фотографию своей коллеги и друга - оператора-постановщика Галины Хатчинс, которая трагически погибла на съемках фильма "Раст", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Фотография была сделана на съемочной площадке упомянутой киноленты.

О несчастном случае на съемочной площадке фильма "Раст" с Алеком Болдуином стало известно 21 октября. Актер выстрелил из пистолета-реквизита, который был заряжен боевыми, а не холостыми патронами. Они попали в двух членов съемочной группы: 42-летнюю оператора-постановщика Галину Хатчинс и 48-летнего режиссера картины Джоэла Соузу. Врачи не смогли спасти оператора. Соузу впоследствии выписали из больницы.

Позднее сообщалось, что съемки картины возобновятся только после того, как будет завершено расследование.

Прокуратура может выдвинуть обвинения в уголовном правонарушении после изучения всех версий произошедшего.