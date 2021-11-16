Адель помогла фанату сделать предложение во время концерта

Британская певица Адель помогла фанату сделать предложение во время своего концерта в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает The Washington Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исполнительница приостановила выступление, а затем попросила поклонников помочь ей с сюрпризом. Она добавила, что для этого нужно, чтобы в зале было "чертовски тихо". "Если вы начнете шуметь, я убью вас", - пошутила Адель и попросила выключить свет.

В это время фанат певицы Кевин вывел на сцену свою девушку Эшли, у нее были завязаны глаза. Мужчина снял с нее повязку, встал на одно колено и сделал ей предложение. Он добавил, что его возлюбленная долго ждала этого предложения. "Боже мой, я так долго была твоей девушкой", - ответила девушка. После того, как она согласилась стать его женой, Адель вернулась на сцену и исполнила кавер на песню Make You Feel My Love.