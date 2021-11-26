https://news.day.az/showbiz/1408321.html Теймур Раджабов показал свою новую избранницу - ФОТО
Теймур Раджабов показал свою новую избранницу - ФОТО
Известный азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов поделился в социальной сети Instagram снимком, на котором заснят с любимой девушкой, передает Day.Az.
Избранницей шахматиста является внучка народной артистки РСФСР Людмилы Максаковой Анна Максакова. Гроссмейстер сопроводил их совместное фото изображением в виде сердца.
Отметим, что представительница династии Максаковых является выпускницей факультета международного бизнеса и делового администрирования МГИМО.
Об отношениях Т.Раджабова и А.Максаковой стало известно 25 ноября, после того как девушка опубликовала в Stories совместный снимок, в комментарии к которому назвала гроссмейстера своим женихом.
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