Британская актриса Кира Найтли и ее семья заразились коронавирусом. Об этом сообщает The Telegraph, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Артистка рассказала, что в настоящее время она находится на самоизоляции. "У меня ковид, и я чувствую себя довольно паршиво", - заявила она.

По словам актрисы, ее дочери, шестилетняя Эди и двухлетняя Далила, смогли быстро выздороветь. Муж Найтли, бывший вокалист группы Klaxons Джеймс Райтон, переболел бессимптомно.

"Он очень доволен собой. Он убежден, что это случилось [он переболел без симптомов], потому что он плавает в холодной воде, а я нет", - добавила Найтли.