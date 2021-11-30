https://news.day.az/showbiz/1410046.html Кира Найтли и ее семья заразились коронавирусом
Кира Найтли и ее семья заразились коронавирусом
Британская актриса Кира Найтли и ее семья заразились коронавирусом. Об этом сообщает The Telegraph, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Артистка рассказала, что в настоящее время она находится на самоизоляции. "У меня ковид, и я чувствую себя довольно паршиво", - заявила она.
По словам актрисы, ее дочери, шестилетняя Эди и двухлетняя Далила, смогли быстро выздороветь. Муж Найтли, бывший вокалист группы Klaxons Джеймс Райтон, переболел бессимптомно.
"Он очень доволен собой. Он убежден, что это случилось [он переболел без симптомов], потому что он плавает в холодной воде, а я нет", - добавила Найтли.
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