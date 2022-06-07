https://news.day.az/showbiz/1468520.html Вышел тизер приквела "Голодных игр" - ВИДЕО
Вышел тизер приквела "Голодных игр" - ВИДЕО
Киностудия Lionsgate опубликовала на своем YouTube-канале первый тизер приквела франшизы "Голодные игры" под названием "Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах". Режиссером проекта выступил Френсис Лоуренс, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Фильм расскажет о событиях, которые развернулись за несколько десятилетий до приключений Китнисс Эвердин. Главным героем станет Кориолан Сноу, будущий президент Панема.
В киноленте сыграют Рейчел Зейгер и Том Блит.
Премьера фильма запланирована на 17 ноября 2023 года.
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