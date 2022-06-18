Новый альбом Бейонсе подогрел интерес к эпохе Ренессанса

Новый альбом певицы Бейонсе Renaissance значительно подогрел интерес к эпохе Ренессанса. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источник в поисковой системе Google, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

С тех пор, как Бейонсе объявила о выходе нового альбома, количество запросов по слову Renaissance (Ренессанс) увеличилось в два раза. В более чем два раза возросло количество запросов по фразе renaissance definition ("определение Ренессанса").

16 июня Бейонсе объявила о выходе нового, седьмого в своей дискографии альбома Renaissance.

Возрождение, или Ренессанс - значительная культурно-историческая эпоха, ставшая для Европы этапом между Средними веками и Новым временем. Отличительная черта эпохи Возрождения - светский характер культуры, ее гуманизм и антропоцентризм, возросший интерес к античности.