Французский актер Даниэль Отей стал жертвой грабителей в Неаполе. Об этом сообщает новостное агентство RAI, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

72-летнего Отея ограбили 20 июня в Неаполе, куда он приехал со спектаклем Déjeuner en l'air в рамках фестиваля Campania Teatro. Актер сидел в такси, когда мужчина в маске подошел к машине, обратился к нему с вопросом, а после, угрожая, снял с запястья часы Patek Philippe стоимостью около €40 тыс.

Грабитель сел на мотоцикл своего сообщника и скрылся. Инцидент расследует полиция.