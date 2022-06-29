Сталкер ворвался в дом Арианы Гранде в ее день рождения

Мужчина, которого уже арестовывали за преследование певицы Арианы Гранде, снова был арестован после того, как ворвался в ее дом в Монтесито в день ее 29-летия. Об этом сообщает TMZ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Аарон Браун уже проникал в дом исполнительницы в сентябре прошлого года. Он появился с охотничьим ножом и угрожал Гранде убить ее. После этого сталкер был арестован, и судья запретил ему приближаться к певице.

Браун решил нарушить судебный приказ и снова преследовал Гранде. Когда мужчина проник в особняк артистки в Лос-Анджелесе 26 июня, ее не оказалось дома.

Сталкер был привлечен к суду по обвинениям в преследовании, краже со взломом, повреждении линий электропередач, нарушении постановления суда и воспрепятствовании задержанию. Он не признал себя виновным. В настоящее время Браун находится под стражей.