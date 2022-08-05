EMIN выступит в Баку

Во Дворце Гейдара Алиева в Баку 25 октября состоится грандиозный концерт, посвященный 80-летию со дня рождения легендарного певца и композитора, народного артиста СССР Муслима Магомаева, сообщили Day.Az во Дворце.

На вечере в исполнении известных артистов прозвучат любимые миллионами слушателей песни из репертуара Муслима Магомаева, а также будет продемонстрирован видеоролик о жизни народного артиста.

В качестве специального гостя концертной программы выступит народный артист Азербайджана, певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN). Отметим, что в репертуаре EMINа особое место занимает композиция "Синяя вечность" легендарного Муслима Магомаева.

Начало концерта - в 19:00. Билеты можно приобрести в кассах города и онлайн на iticket.az.