Дэнни Трехо сыграет мореплавателя Фернана Магеллана в фильме "1521"

Дэнни Трехо исполнит роль Фернана Магеллана, руководившего первым кругосветным плаванием, в фильме "1521", сообщает Variety, передает Day.Az со ссылкой на kanobu.ru.

Фильм расскажет о конфликте между членами испанской экспедиции и жителями филиппинского острова Мактан.

Так, обитатели острова отказались повиноваться европейцам, из-за чего началось сражение между моряками под предводительством Магеллана и войском вождя Лапу-Лапу. В ходе битвы Магеллан был убит, а экспедиция завершилась уже без него.

Фильм станет дебютной режиссерской работой актера Майкла Копона ("Могучие рейнджеры"). Он также сыграет филиппинского вождя - основного героя киноленты.

Съемки фильма должны начаться в августе - они пройдут на филиппинском острове Палаван. Дата релиза "1521" пока не сообщалась.