Нагиев прокомментировал уход из «Голоса»

Актер Дмитрий Нагиев в беседе с ТАСС прокомментировал свой уход с поста ведущего вокального телепроекта "Голос" на Первом канале, передает Day.Az.

Ранее стало известно, что в новом сезоне "Голос 60+" артиста на посту ведущего заменит Лариса Гузеева впервые за 10 лет существования проекта. Однако Нагиев не намерен полностью покидать программу. На вопрос, действительно ли актер больше не будет вести "Голос", он ответил: "Да. Какое-то время".

Сообщалось, что шоумен возьмет творческую паузу. Первый выпуск шоу "Голос" вышел 5 октября 2012, где Нагиев впервые появился в роли ведущего. Гузеева похвалила актера и назвала его "блестящим ведущим".