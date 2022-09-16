Заслуженный артист Азербайджана Бахрам Багирзаде на своей странице в Instagram поделился публикацией, где дал жесткий ответ армянским провокаторам.

"За эту радостную ночь, когда "Карабах" победил французский "Нант" с разгромным счётом 3:0, наши так называемые "соседи" прислали мне около 250 писем с матом-перематом, некрасивыми словами и прочими гадкими ругательствами. А ведь когда-то были нормальными людьми или хотя бы делали вид, что нормальные... Но, видимо, попытка усидеть сразу на нескольких стульях, расположенных на разных континентах, сделала своё дело и разрыв у наших "соседей" от пятой точки дошёл до полушарий мозга, которые уже никак между собой не взаимодействуют. Налицо ярко выраженная клиника, тут нужен грамотный психиатр, потому что даже любители футбола вместо обычного в таком случае разбора игры и описания своих эмоций от матча, скатились к пещерному проявлению самых низменных чувств. Ну не могут наши "соседи" вести ни боевые действия, ни дискуссии, ни обсуждать футбол!

И хотя главной целью этих посланий было меня обидеть и оскорбить, я испытал совершенно противоположные чувства - я хохотал во весь голос! А знаете почему? Если бы враги пели мне дифирамбы, это стало бы для меня сигналом того, что я что-то делаю неправильно. Но когда враги тебя ругают последними словами, значит ты попал в яблочко и сделал им так больно, что у них сорвало от этого последние остатки морали!

И ещё - если вы утверждаете, что и Иреван, и Шуша, и Баку это ваши города, то почему за несколько десятилетий вы не написали об этом ни одной книги? Не надо научную, хотя бы детскую книжку состряпали. Но вы и этого не можете сделать! Вы ничего уже не можете, как та змея, которая пережила свой яд. Ваше время неумолимо подходит к концу, ибо агония всегда признак гибели", - говорится в публикации.