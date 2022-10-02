Компания Sony анонсировала новую экранизацию «Тарзана», которая станет частью франшизы

Кинокомпания Sony выпустит новую экранизацию "Тарзана", сообщает портал Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Голливудский мейджор заключил сделку с наследниками автора оригинальных книг о Тарзане Эдгара Райса Берроуза.

На данный момент продюсеры только получили права на экранизацию, но кто окажется в числе сценаристов и режиссером проекта, а также, кто исполнит главную роль, пока неизвестно. Сообщается, что компания намерена заново переосмыслить легенду о Тарзане и развить историю до масштабной франшизы.