https://news.day.az/showbiz/1499851.html Компания Sony анонсировала новую экранизацию «Тарзана», которая станет частью франшизы
Компания Sony анонсировала новую экранизацию «Тарзана», которая станет частью франшизы
Кинокомпания Sony выпустит новую экранизацию "Тарзана", сообщает портал Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Голливудский мейджор заключил сделку с наследниками автора оригинальных книг о Тарзане Эдгара Райса Берроуза.
На данный момент продюсеры только получили права на экранизацию, но кто окажется в числе сценаристов и режиссером проекта, а также, кто исполнит главную роль, пока неизвестно. Сообщается, что компания намерена заново переосмыслить легенду о Тарзане и развить историю до масштабной франшизы.
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