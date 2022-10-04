Умерла актриса «Ангелов Чарли» Джоан Хотчкис

Актриса и писательница Джоан Хотчкис ушла из жизни в возрасте 95 лет. Об этом сообщает Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Причиной смерти артистки стала сердечная недостаточность.

Хотчкис снималась в мыльной опере "Тайная буря" и в фильме "Трамвай "Желание", прежде чем дебютировать на Бродвее. Она исполнила главную роль вместе с Уильямом Уиндомом в "Добро пожаловать в мой мир", а также сыграла доктора Нэнси Каннингем в "Странной парочке".

На протяжении 1970-х годов актриса играла во многих шоу, включая "Ангелы Чарли", "Новое шоу Дика Ван Дайка", "ФБР" и "Истории привидений".