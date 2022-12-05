Netflix покажет сериал о принце Гарри и Меган Маркл

Две части документального мини-сериала о принце Гарри и его супруге Меган Маркл выйдут на сервисе Netflix 8 и 15 декабря.

Об этом сообщается в понедельник в Twiiter Netflix, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Сериал будет состоять из шести серий. Первые три из них, озаглавленные "Гарри и Меган. Том I" будут показаны 8 декабря, еще три - "Гарри и Меган. Том II" - выйдут через неделю, 15 декабря.

Сериал основан на интервью с герцогом и герцогиней Сассекскими. Вышедшие трейлеры обещают, что зрители узнают о неких "ужасах" в королевской семье, "боли и страданиях женщин", в том числе, как намекает один из трейлеров, матери принца Гарри принцессы Дианы.

Принц Гарри и Меган Маркл в начале 2020 года уехали из Великобритании в Канаду, а затем в США - на родину Меган Маркл. Американские и британские СМИ в последние месяцы сообщают со ссылкой на источники, что они пытаются помириться с королевской семьей.