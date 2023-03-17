Скончался известный американский актер

Известный американский актер театра и кино Лэнс Реддик скончался на 60-м году жизни.

Как передает Day.Az, об этом сообщает TMZ.

Источники в правоохранительных органах сообщили, что тело актера было обнаружено в пятницу утром (около 9:30) в его доме в Студио-Сити. Причина смерти в настоящее время неясна, но отмечается, что она выглядит естественной.

Лэнс Реддик родился 31 декабря 1962 в Балтиморе, Мэриленд. Он известен благодаря таким фильмам как "Осада", "Я мечтала об Африке", "Джон Уик", сериалам "Грань", "Прослушка", "Тюрьма Оз", "Босх" и игре "Destiny 2", где Реддик озвучивал командира Завалу.