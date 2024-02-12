Эмма Стоун, Ева Лонгория, Райан Гослинг на премии Гильдии режиссёров США

В Беверли-Хиллз (Калифорния) 10 февраля прошла 76-я церемония вручения премии Гильдии режиссёров США.

Как передает Day.Az, мероприятие посетили Эмма Стоун, Ева Лонгория, Роуз Бирн, Райан Гослинг, Мэтт Бомер, Хелен Миррен с мужем Тейлором Хэкфордом, Киллиан Мёрфи, Дэвид Духовны, Николай Костер-Вальдау и другие звёзды киноиндустрии.

Лучшим режиссёром полнометражного фильма в этом году был признан Кристофер Нолан, снявший картину "Оппенгеймер" с Киллианом Мёрфи в главной роли. Приз за лучшую режиссуру драматического сериала получил Питер Хор, автор третьего эпизода "Одних из нас" ("Долгое-долгое время"). В категории комедийных шоу победил Кристофер Сторер ("Медведь"). Лучшим режиссёром мини-сериала стала Сара Адина Смит ("Уроки химии").

Отметим, что исторически премия Гильдии режиссёров США считается предвестником успеха на "Оскаре".