Тяжелобольная Селин Дион поделилась кадром из фильма о своей борьбе с редким синдромом

55-летняя канадская певица Селин Дион, у которой в 2022 году диагностировали синдром мышечной скованности, расскажет о своей борьбе за полноценную жизнь в документальном фильме "Я: Селин Дион". Закулисным кадром звезда поделилась на своей странице в Instagram анонсировав дату выхода проекта.

Как передает Day.Az со ссылкой на Focus, по ее словам, фильм будет транслироваться по всему миру на Prime Video 25 июня.

Съемки ленты длились более года. В ней зрители увидят и услышат, как Селин пытается вернуть себе нормальную жизнь и вернуться на сцену несмотря на неизлечимую болезнь.

Эмоциональный закулисный снимок показывает, как Селин выглядит естественно, когда она бьет кулаком по воздуху, что означает ее клятву не позволять изменяющей жизнь болезни определять ее.

Режиссером картины стала номинантка на "Оскар" Ирен Тейлор. Она представила честный взгляд на закулисье противостояния Селин и ее недуга.

"Являясь любовным письмом ее поклонникам, этот вдохновляющий документальный фильм подчеркивает музыку, которая направляла ее жизнь, а также демонстрирует стойкость человеческого духа", - заявила команда артистки.

В одном из недавних интервью Дион призналась, что последние два года стали для нее настоящим испытанием. Она училась жить с диагнозом и не давать ему определять ее действия.

"Поскольку путь к возобновлению моей карьеры продолжается, я осознала, как сильно мне не хватало возможности видеться со своими поклонниками. Во время этого отсутствия я решила, что хочу задокументировать эту часть своей жизни, попытаться повысить осведомленность об этом малоизвестном заболевании, чтобы помочь другим, у кого такой же диагноз", - подчеркнула Селин.

В декабре 2022 года певица объявила, что у нее диагностирован синдром мышечной скованности, из-за чего ей пришлось отказаться от выступлений. Однако она не покидает надежды вернуться на сцену. Через год состояние знаменитости ухудшилось: ей плохо удавалось контролировать мышцы лица.

Сестра звезды рассказала журналистам, как она сейчас себя чувствует:

"Селин - боец. Она уже не так хорошо контролирует свои мышцы, как раньше, но работает с врачами и физиотерапевтами, чтобы поправиться".

СМС - крайне редкое неврологическое расстройство, поражающее нервную систему, в частности головной и спинной мозг. Заболевание характеризуется общей скованностью мышц и болезненными спазмами, которые могут усиливаться при стрессе. Пациенту с таким недугом становится сложно есть и передвигаться.

На последних стадиях спазмы и скованность охватывают подавляющую часть мышц. Не отмечается тризма (судорог жевательной мускулатуры), однако поражены мышцы лица и глотки. Тяжелые спазмы могут приводить к переломам, деформациям суставов, разрывам мышц. После хирургических вмешательств с разрезами в области живота высок риск спонтанных разрывов ткани. Пациенту становится крайне сложно есть, передвигаться и выполнять другие необходимые для поддержания жизни действия.

Причины синдрома до конца не изучены.

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