Трамп навредит Голливуду санкциями

Пошлины на импорт из Канады в США, которые ввел американский лидер Дональд Трамп, могут нанести ущерб киноиндустрии Голливуда. Об этом сообщает телеканал CNBC, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации источников телеканала в Голливуде, решение президента США приведет к увеличению стоимости производства фильмов. Также эксперты полагают, что американцам придется урезать свои расходы на развлечения из-за общего подорожания продуктов.

"Пошлины Трампа могут оказать давление на бюджет фильмов и телешоу из-за импорта оборудования, а более высокие пошлины в других секторах могут повлиять на кошельки потенциальных зрителей и поставить под угрозу кассовые сборы", - сообщает инсайдер издания.

CNBC уточняет, что проблемы у американских кинематографистов и студий могут начаться по той причине, что Канада на протяжении десятилетий остается "оживленным производственным центром американского кинематографа". Страну даже в шутку называют "северным Голливудом".