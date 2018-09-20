В здании Губинской школы произошел сильный пожар

20 сентября 2018 15:45

В Губе в здании школы произошел пожар. 

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, инцидент зарегистрирован в школе модульного типа в горном селе Чархачу в административном территориальном округе Халтан, где проводились последние отделочные работы. 

Причиной пожара стало короткое замыкание.

На место происшествия прибыли глава районной ИВ Зияддин Алиев и другие руководящие лица. 

По факту ведется расследование. 

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