В здании Губинской школы произошел сильный пожар
20 сентября 2018 15:45 172
В Губе в здании школы произошел пожар.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, инцидент зарегистрирован в школе модульного типа в горном селе Чархачу в административном территориальном округе Халтан, где проводились последние отделочные работы.
Причиной пожара стало короткое замыкание.
На место происшествия прибыли глава районной ИВ Зияддин Алиев и другие руководящие лица.
По факту ведется расследование.
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