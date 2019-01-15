Задержаны подозреваемые в зверском убийстве в центре Баку

В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции и прокуратуры в Ширване были задержаны лица, подозреваемые в совершении тяжкого преступлениея на территории Ясамальского района Баку.

Как сообщили Milli.Az в пресс-службе министерства внутренних дел Азербайджана, на основе поступившей 11 января информации об убийстве двумя лицами на почве конфликта жителя Саатлинского района Эмина Шамиева на улице С. Аскеровой, 2 в Ясамальском районе, сотрудниками полиции и прокуратуры были оперативно приняты необходимые меры, передает Day.Az.

В результате осуществленных неотложных следственных и оперативно-розыскных мероприятий в Ширване были задержаны подозреваемые в совершении преступления жители указанного города, неоднократно судимые ранее Вели Алиев и Физули Наджафов.

При задержании у Наджафова были также обнаружены и изъяты наркотики.

По факту возбуждено уголовное дело.

Напомним, что 11 января около станции метро "Низами", на улице Салатын Аскеровой был обнаружен труп молодого мужчины. Как позднее уточнила Бакинская городская прокуратура, убитым оказался Эмин Асиф оглу Шамиев, 1996 года рождения. В прокуратуре сообщили, что молодой человек был убит ударом ножа в сердце.

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