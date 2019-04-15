В результате проведенных сотрудниками Управления полиции Хатаинского района оперативно-розыскных мероприятий были задержаны и привлечены к ответственности члены банды, занимавшейся незаконным оборотом и куплей-продажей наркотических средств.

Как сообщили ONA в МВД, на основе поступившей информации была проведена операция, в ходе которой по подозрению в краже бытовых предметов, электроники и драгоценностей из нескольких квартир был задержан житель столицы Кянан Джавадов, передает Day.Az.

В своих показаниях он сказал, что отдавал награбленное проживающему на территории Хатаинского района Эльхану, а взамен приобретал у него наркотики.

В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан продавший К. Джавадову наркотики житель столицы, ранее неоднократно судимый Эльхан Мамедов. В ходе осмотра его квартиры были обнаружены и изъяты 1 кг 510 граммов героина, 6 кг 50 граммов марихуаны, 1,590 граммов метамфетамина, а также украденные К. Джавадовым бытовые предметы, электроника и др.

Также в доме Э. Мамедова была обнаружена специальная комната, отведенная для приема наркотиков. В этой комнате купившие у него наркотики лица могли сразу же принять их. Во время задержания Э. Мамедова в его доме были задержаны еще 4 человека, которые в этот момент употребляли наркотики - жители столицы Эльшад Сеидов, Вагиф Мамедов, Самир Гурбанов и Ялчын Гусейнов. У них были обнаружены героин и метамфетамин, которые они приобрели у Э. Мамедова.

Сотрудники полиции продолжили оперативные мероприятия для установления поставщика наркотиков для Э. Мамедова. В результате чего был задержан житель столицы Мухаммед Мамедзаде. В ходе осмотра его квартиры в Хатаинском районе были обнаружены и изъяты 504 граммов героина и 227,454 грамма метамфетамина.

В ходе следствия было установлено, что Э. Мамедова и М. Мамедзаде познакомил житель Сальянского района Вадим Кязымов. Посредством В. Кязымова М. Мамедзаде передавал наркотики Э. Мамедову, а также организовывал их продажу. В ходе операции В. Кязымов был также задержан.

Отметим, что кумиром организатора сбыта наркотических средств М. Мамедзаде считал для себя самого опасного наркобарона 80-х годов Пабло Эскобара. В честь него он даже сделал себе тату из его инициалов.

По факту в следственном отделе Хатаинского РУП возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям. Оперативно-розыскные и следственные мероприятия продолжаются.