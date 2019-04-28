На гоночной трассе Гран при Формулы 1 SOCAR Азербайджан состоялся велопробег. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Службу государственной безопасности (СГБ) Азербайджана.

Велопробег, состоявшийся при участии клуба велосипедистов при академии имени Гейдара Алиева СГБ и при поддержке компании "Формула-1" и Автомобильной федерации Азербайджана, прошел до начала гонок основного этапа Гран при в Баку, в котором будут соревноваться всемирно известные пилоты.

В велопробеге приняли участие глава Службы государственной безопасности, Национальный герой Азербайджана, генерал-лейтенант Мадат Гулиев, олимпийский чемпион по дзюдо Эльнур Мамедли, а также члены клуба велосипедистов при академии СГБ имени Гейдара Алиева.