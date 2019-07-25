https://news.day.az/society/1141484.html Минобразования Азербайджана призвало учителей быть внимательными
Минобразования Азербайджана призвало учителей быть внимательными
Министерство образования Азербайджана рекомендует кандидатам, которые прошли конкурс по приему учителей на работу, быть внимательными при выборе школ.
Об этом на пресс-конференции сказала заместитель министра образования Махаббат Велиева, передает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.
"Кандидаты, прежде чем выбрать школу, должны точно определиться. Было бы хорошо, если они заранее обладали информацией о выбранной школе. Потому, что они выбирают школу, их выбирают, а затем они отказываются от школы. В результате снижаются шансы приема другого кандидата на это место", - сказала она.
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