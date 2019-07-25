Министерство образования Азербайджана рекомендует кандидатам, которые прошли конкурс по приему учителей на работу, быть внимательными при выборе школ.

Об этом на пресс-конференции сказала заместитель министра образования Махаббат Велиева, передает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

"Кандидаты, прежде чем выбрать школу, должны точно определиться. Было бы хорошо, если они заранее обладали информацией о выбранной школе. Потому, что они выбирают школу, их выбирают, а затем они отказываются от школы. В результате снижаются шансы приема другого кандидата на это место", - сказала она.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!