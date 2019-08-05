В Шеки на свадьбе произошла драка, избиты 32-летний мужчина и его мать.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, минувшим вечером в Шекинскую районную больницу с различными травмами поступили жители села Ашагы Гейнюк Махир Лачын оглу Мустафаев и его мать Гяндавет Салим гызы Мустафаева 1959 г.р.

Согласно сообщению, указанные лица были избиты знакомыми на свадьбе.

У Махира диагностирована закрытая травма грудной клетки, его матери - ушиб бедра. Лечение мужчины продолжается в больнице, женщина была выписана на амбулаторное лечение.

По факту ведется расследование.

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