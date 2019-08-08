Момент ДТП около станции метро "Гянджлик" попал на камеру видеонаблюдения.



Как Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, судя по кадрам, в плотном потоке движения автомобиль марки "Volkswagen" пытается совершить маневр и обогнать другие автомобили. Не справившись с управлением, автомобиль выезжает на другую полосу движения в сторону автобусной остановки, где наезжает на 22-летнего парня и 23-летнюю девушку.



Как сообщили в Министерстве здравоохранения, у девушки зафиксирована травма предплечья, а у парня - рассечение лба.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!