https://news.day.az/society/1145575.html Момент наезда автомобиля на людей на остановке в Баку попал на камеры - ВИДЕО
Момент ДТП около станции метро "Гянджлик" попал на камеру видеонаблюдения.
Момент наезда автомобиля на людей на остановке в Баку попал на камеры - ВИДЕО
Момент ДТП около станции метро "Гянджлик" попал на камеру видеонаблюдения.
Как Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, судя по кадрам, в плотном потоке движения автомобиль марки "Volkswagen" пытается совершить маневр и обогнать другие автомобили. Не справившись с управлением, автомобиль выезжает на другую полосу движения в сторону автобусной остановки, где наезжает на 22-летнего парня и 23-летнюю девушку.
Как сообщили в Министерстве здравоохранения, у девушки зафиксирована травма предплечья, а у парня - рассечение лба.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре