Все ученики двух классов в двух школах Баку поступили в вузы.

Как сообщили в понедельник Trend в Управлении образования города Баку, все 22 выпускника 11а класса средней школы №13, успешно сдав приемные экзамены, стали студентами, передает Day.Az.

Свыше 500 баллов набрали восемь учеников, а свыше 600 - два.

Аналогичный результат показали все 22 выпускника 11б класса с гуманитарным уклоном средней школы № 314. Из них 21 принял участие в экзамене по третьей группе и один - по пятой группе.

Два абитуриента набрали более 500 баллов, а остальные - от 200 до 500 баллов.

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