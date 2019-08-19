https://news.day.az/society/1148522.html Ученики этих классов в Баку поступили в вузы в полном составе
Ученики этих классов в Баку поступили в вузы в полном составе
Все ученики двух классов в двух школах Баку поступили в вузы.
Как сообщили в понедельник Trend в Управлении образования города Баку, все 22 выпускника 11а класса средней школы №13, успешно сдав приемные экзамены, стали студентами, передает Day.Az.
Свыше 500 баллов набрали восемь учеников, а свыше 600 - два.
Аналогичный результат показали все 22 выпускника 11б класса с гуманитарным уклоном средней школы № 314. Из них 21 принял участие в экзамене по третьей группе и один - по пятой группе.
Два абитуриента набрали более 500 баллов, а остальные - от 200 до 500 баллов.
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