В Сураханском районе Баку столкнулись два легковых автомобиля марки BMW и ВАЗ, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МЧС, передает Day.Az.

Согласно информации, прибывшие на место ДТП спасательные силы Службы спасения особого риска извлекли из деформированного автомобиля ВАЗ трех человек и передали по назначению.

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