https://news.day.az/society/1148667.html Тяжелое ДТП в Баку, три человека пострадали
Тяжелое ДТП в Баку, три человека пострадали
В Сураханском районе Баку столкнулись два легковых автомобиля марки BMW и ВАЗ, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МЧС, передает Day.Az.
Согласно информации, прибывшие на место ДТП спасательные силы Службы спасения особого риска извлекли из деформированного автомобиля ВАЗ трех человек и передали по назначению.
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