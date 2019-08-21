https://news.day.az/society/1149273.html Вниманию водителей! Движение на этой территории Баку будет закрыто
Вниманию водителей! Движение на этой территории Баку будет закрыто
В связи с работами по реконструкции инфраструктуры на железной дороге Баку-Сабунчу-Пиршаги-Сумгайыт, с целью обеспечения безопасности, на 13-м километре третьего пикета на пересечении улиц Асафа Асадуллаева и Гамбая Везирова (вход на станцию Сабунчу) одноуровневый железнодорожный переезд будет заменен подземным тоннелем.
Об этом передает в среду Trend со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги", передает Day.Az.
В связи с этим завтра с 8:00 движение автомобилей по переезду будет закрыто.
ЗАО "Азербайджанские железные дороги" просит водителей до окончания строительных работ использовать альтернативные пути.
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