В связи с работами по реконструкции инфраструктуры на железной дороге Баку-Сабунчу-Пиршаги-Сумгайыт, с целью обеспечения безопасности, на 13-м километре третьего пикета на пересечении улиц Асафа Асадуллаева и Гамбая Везирова (вход на станцию Сабунчу) одноуровневый железнодорожный переезд будет заменен подземным тоннелем.

Об этом передает в среду Trend со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги", передает Day.Az.

В связи с этим завтра с 8:00 движение автомобилей по переезду будет закрыто.

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" просит водителей до окончания строительных работ использовать альтернативные пути.

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