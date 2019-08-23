В последнее воскресенье этого лета, 25 августа, в 18.00, впервые в Баку, в парке Центра Гейдара Алиева состоится Международный танцевальный конкурс Red Bull Dance Your Style. Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend организаторы.

Red Bull Dance Your Style - это танцевальный конкурс с участием танцоров, представляющих различные стили уличных танцев. В 2018 году данный конкурс прошел в 20 странах мира. В результате повышенного интереса, в 2019 году этот конкурс прошел в более чем 30 странах мира и пятидесяти различных площадках.

16 местных танцоров, которые будут соревноваться, уже определены - это ZIED, MUFAYAT, RAYMAN, BBOY KAMRAN CFC, MISTERIO, ZICO FIRESTAR, BBOY QUESTION CFC, GAIJIN, LEE, SHIFU, CRAZYBEAT, BBOY BUTTON, XAN, BBOY QUATTRO'J, MOLNIA и NEMO

Ведущим мероприятия будет всеми любимый Мурад Ариф, а также специальный гость мероприятия Rauf.

Финал мирового конкурса состоится 12 октября в Париже. Победитель конкурса в Азербайджане будет соревноваться с лучшими танцорами мирового масштаба и получит шанс стать чемпионом мира. И именно ты можешь дать ему этот шанс! Это одна из особенностей конкурса Red Bull Dance Your Style. В данном конкурсе победитель выбирается не со стороны жюри, а зрителями. Также на мероприятии будут представлены выступления особых гостей. Вход свободный.

Подробная информация: REDBULL.AZ/DANCEYOURSTYLE

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