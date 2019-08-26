В лесах Исмаиллы начался пожар. Как передает Day.Az, об этом сообщил в понедельник Trend первый замглавы исполнительной власти Исмаиллинского района Ровшан Агаев.

По его словам, пожар зарегистрирован на лесных и кустарниковых участках сел Шабийан, Кейвенди и Пиребильгасым.

К тушению пожара привлечены техника и около 140 представителей Государственной противопожарной службы МЧС.

Продолжаются меры по локализации огня.

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