https://news.day.az/society/1150368.html Крупный лесной пожар в Исмаиллы
Крупный лесной пожар в Исмаиллы
В лесах Исмаиллы начался пожар. Как передает Day.Az, об этом сообщил в понедельник Trend первый замглавы исполнительной власти Исмаиллинского района Ровшан Агаев.
По его словам, пожар зарегистрирован на лесных и кустарниковых участках сел Шабийан, Кейвенди и Пиребильгасым.
К тушению пожара привлечены техника и около 140 представителей Государственной противопожарной службы МЧС.
Продолжаются меры по локализации огня.
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